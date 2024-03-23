عاجل
رسمياً.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية في الكتف مصدر: فوز عبدالحليم علام على مقعد نقيب المحامين لفترة جديدة
السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سالم الدوسري يقود تشكيل السعودية المتوقع أمام طاجيكستان

سالم الدوسري
سالم الدوسري

يواصل المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة نظيره الطاجيكستاني، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المقبلة 2026.

txt

منتخبا مصر للكرة الطائرة يسيطران على جوائز الأفضل في دورة الألعاب الأفريقية


ومن المتوقع أن يقود لاعب الهلال سالم الدوسري تشكيل المنتخب السعودي أمام الطاجيكستاني، في المباراة التي يتوقعها العديد من الجماهير الآسيوية أن نكون مثيرة وحماسية.

تشكيل السعودية المتوقع أمام طاجيكستان

حراسة المرمى: محمد العويس. 

خط الدفاع: علي البليهي، علي لاجامي، محمد البريك، ياسر الشهراني.

الوسط: سعود عبدالحميد، سامي النجعي، محمد كنو. 

الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان - صالح الشهري.

موعد مباراة طاجيكستان والسعودية والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الطاجيكستاني في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة التي يشهدها الملعب المركز بديشانب. 
بينما أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وssc السعودية عن إذاعتهم لمواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الطاجيكستاني.

مواد متعلقة

منتخبا مصر للكرة الطائرة يسيطران على جوائز الأفضل في دورة الألعاب الأفريقية
الجريدة الورقية