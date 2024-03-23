سالم الدوسري يقود تشكيل السعودية المتوقع أمام طاجيكستان

يواصل المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة نظيره الطاجيكستاني، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المقبلة 2026.



ومن المتوقع أن يقود لاعب الهلال سالم الدوسري تشكيل المنتخب السعودي أمام الطاجيكستاني، في المباراة التي يتوقعها العديد من الجماهير الآسيوية أن نكون مثيرة وحماسية.

تشكيل السعودية المتوقع أمام طاجيكستان

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: علي البليهي، علي لاجامي، محمد البريك، ياسر الشهراني.

الوسط: سعود عبدالحميد، سامي النجعي، محمد كنو.

الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان - صالح الشهري.

موعد مباراة طاجيكستان والسعودية والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الطاجيكستاني في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة التي يشهدها الملعب المركز بديشانب.

بينما أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وssc السعودية عن إذاعتهم لمواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الطاجيكستاني.