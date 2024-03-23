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السبت 23 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة السعودية وطاجيكستان

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يستعد لمواجهة قوية أمام نظيره الطاجيكستاني، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026 المقبلة.

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ومن المقرر أن يستضيف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا منافسات كأس العالم 2026، حيث نجح الثلاثي في الحصول على استضافة المونديال.

وكان المنتخب السعودي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الطاجيكستاني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة طاجيكستان والسعودية

تنطلق مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الطاجيكستاني في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة التي يشهدها الملعب المركز بديشانب.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وطاجيكستان

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وssc السعودية مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الطاجيكستاني.

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