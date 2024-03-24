نقص السكر في الدم علامة على مرض السكري

يتميز نقص السكر في الدم بمستويات السكر في الدم أقل من المعدل الطبيعي، ويمكن أن يحدث هذا الانخفاض أيضًا مع مرض السكري.

وفقا لمرض السكري في المملكة المتحدة، تحدث حالة نقص السكر في الدم عندما تنخفض مستويات السكر في الدم إلى أقل من 4 مليمول لكل لتر، ويمكن أن يحدث انخفاض نسبة السكر في الدم حتى في الأشخاص الأصحاء - على سبيل المثال، في ظروف نقص الغذاء لفترات طويلة.

ويؤكد الخبراء أن نقص السكر في الدم يمكن أن يتطور بسرعة كبيرة، ومعرفة أعراضه أمر مهم، لأنه في بعض الحالات يعني حدوث غيبوبة سكر الدم القاتلة.

يذكر الأطباء أن العلامات المبكرة لانخفاض نسبة السكر في الدم هي تغيرات المزاج التهيج، والدموع، والقلق، وتقلب المزاج من الممكن أيضًا التعرق والشعور بالتعب والدوخة والشعور بالجوع والوخز في الشفاه والشعور بالارتعاش.

تعقيد خطير

يتطلب نقص السكر في الدم الفحص والعلاج والسيطرة ويزداد الأمر سوءًا بسبب الضعف المستمر أو عدم وضوح الرؤية أو الارتباك أو صعوبة التركيز، وقد يؤدي الانخفاض الكبير في نسبة السكر في الدم إلى سلوك غير عادي، أو صعوبة في الكلام أو الخرقاء، والشعور بالنعاس، والتشنجات أو النوبات، والانهيار أو فقدان الوعي.

نقص السكر في الدم أثناء النوم

يمكن أن يحدث انخفاض في نسبة السكر في الدم أثناء نوم الشخص وهذا يمكن أن يؤدي إلى الاستيقاظ المفاجئ في الليل، والصداع، والتعب، والتعرق الليلي.

علامة على مرض السكري

يمكن أن يكون انخفاض مستويات السكر مظهرًا من مظاهر مرض مثل داء السكري، والذي يتميز ليس فقط بتركيزات عالية من الجلوكوز، ولكن أيضًا بالتغيرات الحادة في محتواه في حالة مرض السكري يمكن أن "يهبط" السكر إلى مستوى تحدث فيه اضطرابات خطيرة، بما في ذلك النوبات والغيبوبة.