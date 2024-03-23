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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

القنصل المصري بليبيا يزور بعثة الإسماعيلي

القنصل المصري بليبيا
القنصل المصري بليبيا

حرص السفير أحمد همشري القنصل المصري العام في مدينة بنغازي اليوم على زيارة بعثة النادي الإسماعيلي بمقر الإقامة بدولة ليبيا.

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ورحب القنصل المصري ببعثة النادي الإسماعيلي، مؤكدا على سعيه لتوفير كافة سبل الراحة للبعثة والعمل على تذليل كافة العقبات.

وأوضح السفير المصري خلال الزيارة على عشقه لكرة الدراويش الجميلة التي تميزه على مدار مائة عام وتوارثتها جيلا بعد جيل ،مشيرا إلى أن النادي الإسماعيلي يحظى بجماهيرية كبيرة في كل بقاع الوطن العربي.

وتبادل الجانبان أطراف الحديث وسط أجواء مغلفة بالسعادة والبهجة ، حيث قام المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة بإهداء درع النادي للسفير أحمد الهمشري وإلتقاط الصور التذكارية.

ويخوض الإسماعيلي مباراة ودية غدا الأحد أمام الأهلي الليبي ضمن احتفالات النادي بمئويته التاريخية.

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