"بقينا اتنين".. مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقله

يعرض مسلسل "بقينا اتنين" للنجمان شريف منير ورانيا يوسف، وذلك خلال السباق الرمضاني الحالي ٢٠٢٤.

ومن المقرر عرض مسلسل بقينا اتنين، على شبكة قنوات cbc وcbc drama خلال النصف الثاني من شهر رمضان، بالإضافة لعرضه على المنصات.

تفاصيل مسلسل بقينا اتنين

تدور أحداث مسلسل "بقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث.

ويستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما.

مسلسل بقينا اتنين، يشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت.

آخر أعمال النجم شريف منير

يذكر أن آخر أعماله فيلم ليه تعيشها لوحدك، ويشاركه البطولة خالد الصاوي، سلمى ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، امينة شلباية، فاطمة عادل، تأليف أحمد عبدالعزيز وإخراج حسام الجوهري.

وفي إطار من الدراما، تدور الأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

آخر أعمال رانيا يوسف

جدير بالذكر أن آخر أعمالها مسلسل جريمة منتصف الليل، ويشاركها البطولة كل من : "أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، بالإضافة إلى إلهام عبدالبديع، ميار الغيطي، وملك قورة، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبدالغني.

كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كلا من، ليلي سلمان، علي السبع، ونوف عبدالله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.