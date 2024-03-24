الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

من غزة عبر معبر رفح.. الأردن يجلي 36 مواطناً على مدار يومين

بوابة الوفد الإلكترونية

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن مستجدات الأوضاع في غزة واجلاء مواطني الدول من هناك عبر معبر رفح.

فيما أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الأردن إجلاء 36 مواطناً أردنياً على مدار اليومين الماضيين، من أصل 61، أعلنت الوزارة البدء فى عملية إجلائهم من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر معبر رفح أول من أمس.

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من خلال السفارة الأردنية فى مصر

 

وأوضح الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أنه ومن خلال السفارة الأردنية فى مصر، جرى اليوم تأمين نقل 18 مواطنا أردنيا من أصل 36 مواطناً من الذين جرى إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربى للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، وصلت إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.

 

 

وقال إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمان، مشيرا إلى أن 18 آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة.

 

اجلاء 799 أردنيا من أصل 1247

 

وأكمل أن عدد المواطنيين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر من خلال معبر رفح بلغ 799 شخصاً من أصل 1247 مسجلا على قوائم الوزارة.

 

 

وأكد الناطق أن فريقاً من السفارة الأردنية فى مصر لا يزال متواجداً حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصرى من معبر رفح؛ للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى غزة، وتقديم أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم.

 

 

الجريدة الورقية