شهداء الأقصى: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع الاحتلال شمال غزة

قال المراسل العسكري لكتائب شهداء الأقصى، إن المقاتلين يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وآلياتهم العسكرية بالأسلحة الرشاشة و قذائف "R.P.G" في محور التقدم بمنطقة البورة شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن مساء اليوم اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية فحمة جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية فحمة جنوب جنين، وانتشرت داخل أحياء القرية، وداهمت عددا من أحيائها، وداهمت منزل المواطن علاء محمد نواصرة، وحولت سطحه إلى نقطة مراقبة عسكرية، واحتجزت الشاب حسن محمد نواصره واستجوبته قبل أن تخلي سبيله ، ونصبت حاجزا عسكريا عند المدخل الرئيسي.

كما اقتحمت تلك القوات قرى: الجلمة، عرانة، عربونة، وجلبون شمال شرق جنين وداهمت أحياءها ما أدى إلى اندلاع مواجهات في جلبون.