"الفكة" بتعريفة الأجرة تسبب مشاكل لركاب الغربية

بعد زيادة أسعار الوقود وخصوصا السولار حركت محافظة الغربية بتوقيع المحافظ الدكتور طارق رحمى تعريفة الركوب على جميع الخطوط الداخلية والخارجية، وجاء فيها - الفكة- كالربع والنصف جنيه ومنها مثلا خط طنطا - اسكندرية من 32 الى 37،25

وخط طنطا - عبود من 24 جنيه الى 27،50

وهكذا فى معظم الخطوط وحتى الداخلية منها طنطا نواح من 3 جنيه الى 350 قرشا

وطنطا - برما من 4 : 4،5

وقال الركاب ان الربع والنصف جنيه يجبرها السائق الى الجنيه

ويتسبب هذا فى العديد من المشاكل والأعباء للراكب بطبيعة الحال

وطالب الركاب برفع هذه الكسور من تعريفة الركوب رحمة بهم ومنعا للعديد من المشاجرات

واشار الركاب الى قيام ادارة المواقف بالاعلان عن ارقام تليفونات الادارة فى حال وجود مشاكل وكلنا نعرف ان الركاب يكتفون بالسخط وليس لديهم وقت للشكوى

حتى جولات المحافظ وتحذيره للسائقين من عدم الالتزام لن تفيد

لان المحافظ فى النهاية سيكتفي بعدة جولات وتنتهى القصة

وشدد مواطنى طنطا بالذات على ضرورة تشغيل عدادات تاكسى الاجرة التى تفاصل الراكب وتطلب اجرة أعلى من الطبيعى ولا تلقى بالا للعداد كما انها لا تعتبر تاكسى خاص بالمعنى المفهوم لانه يركب راكب على راكب فى معظم المشاوير

ومن جهته قام العميد وائل حمودة مدير ادارة المرور بشن حملة على الميكروباصات بشارع البحر وحرر 25 مخالفة لميكروباصات تقطع الخط الى اكثر من مشوار رغم الزيادة التى تقررت على تعريفة الركوب

يذكر ان جميع الخطوط بالعاصمة تشهد زحاما يصل احد المهزلة بسبب فسخ المحافظة لعقدها مع الشركة الخاصة بالنقل الداخلى وفى وقت غير مناسب وقبل توفير البديل

a6acee4c-8998-422c-905c-4eb8e633f40b

download

fdd87ad6-7673-4f35-8455-ba813ba5a07b