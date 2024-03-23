مباراة مصر الأولمبي وأستراليا إلى ركلات الترجيح

انتهت الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر الأولمبي وأستراليا بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما في اللقاء الذي يجمع بينهما في مدينة الأحساء بالسعودية بدور نصف نهائي كأس غرب آسيا للشباب، ليحتكم المنتخبين إلى ركلات الترجيح.

أحرز المنتخب الاسترالي هدف التقدم عبر لاعبه جرانج كول من ضربة جزاء ذلك في الدقيقة ال15 من عمر المباراة.

قبل أن يحرز محمد شحاتة هدف التعادل في الدقيقة 22 من تسديدة قوية سكنت شباك أستراليا لينتهي الشوط بهدف لكلاهما.

ويلتقي الفائز من المباراة مع منتخب كوريا الجنوبية بعد انتصاره على السعودية بهدف نظيف.