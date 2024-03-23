منتخب مصر الأولمبي يتعادل مع أستراليا في الشوط الأول (فيديو)

انتهى الشوط الأول بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره أستراليا بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما في اللقاء الذي يجمع بينهما في مدينة الأحساء بالسعودية في نصف نهائي كأس غرب آسيا للشباب.

تقدم المنتخب الاسترالي عبر لاعبه جرانج كول من ضربة جزاء ذلك في الدقيقة ال15 من عمر المباراة، قبل أن يسجل محمد شحاتة هدف التعادل في الدقيقة 22 من تسديدة قوية سكنت شباك أستراليا لينتهي الشوط بهدف لكلاهما.

وتشارك 8 منتخبات في البطولة: السعودية، الأردن، العراق، الإمارات من غرب آسيا، بجانب كوريا الجنوبية، تايلاند وأستراليا ومصر كضيوف.