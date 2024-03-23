مشروب رمضاني يحمي الجسم من الأنيميا

التمر باللبن من ألذ المشروبات الرمضانية الدسمة التي يفضل الكثير تناولها على مائدة الإفطار وكسر الصيام الذي امتد لساعات طويلة عليه، فإلى جانب مذاقه الرائع فهو يحتوي على عدد من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

فوائد التمر باللبن

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث لاين، يعزز مشروب التمر باللبن مستويات الحديد في الجسم وبالتالي، لذا فإن تناوله يعالج فقر الدم والأنيميا، حيث يحتوي التمر على قيمة غذائية عالية لغناه بالبروتين والمعادن والسكر الطبيعي الذي يعزز من التركيز.

في الوقت نفسه، فإن خلطه بالحليب يرفع نسب الكالسيوم في الجسم، ما يعزز صحة العضلات والعظام، وبالتالي يواجه الشعور بالتعب والارهاق وآلام العضلات الذي قد يشعر به البعض بعد فترة طويلة من الصيام.

ويعتبر مشروب التمر بالحليب من أهم المشروبات المغذية التى تمد الجسم بالطاقة والنشاط وتعالج مشكله الخمول الزائد والكسل، لذا يوصي الأطباء بتناوله على معدة فارغة قبل تناول طعام الإفطار.