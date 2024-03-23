ما علاقة شرب الماء بتأخر أمراض الشيخوخة؟

هناك الكثير من العادات الصحية التي قد تحمي كبار السن من أمراض الشيخوخة، كلما تقدموا في العمر، ولكن بشرط اتباعها بشكل منتظم.

نصائح لمحاربة الشيخوخة

ووفقًا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطاني، نقدم لكبار السن ابرز العادات التي تحميهم من أمراض الشيخوخة الخطيرة حسبما أفاد الأطباء..

ممارسة التمارين الرياضية

ممارسة الرياضة تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وقوة العضلات، كما تحمي من السكري وهشاشة العظام.

اتباع نظام غذائي صحي

تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، يدعم وظيفة جهاز المناعة وصحة الدماغ.

شرب الماء

الحفاظ على رطوبة الجسم يعزز عملية الهضم، ويحمي من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر مثل حصوات الكلى، والتهابات المسالك البولية، والتدهور المعرفي.