حملة عبدالحليم علام تعلن فوزه في انتخابات النقيب العام للمحامين

قالت حملة النقيب عبدالحليم علام، المرشح في انتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤، إن مرشحها فاز بمقعد النقيب العام لدوره جديدة ٢٠٢٤-٢٠٢٨.

أعلنت الحملة في بيان لها: وفقا لمناديبنا في كامل لجان الاقتراع وبعد رصد جميع نتائج اللجان وتجميعها، تبين فوز مرشحنا النقيب العام بفارق كبير يتجاوز الـ٦ آلاف صوت عن أقرب منافسيه.

واعربت الحملة عن تقديرها للجمعية العمومية في كافة النقابات الفرعية، في تجديد ثقتها في النقيب عبد الحليم علام ليكمل مسيرة ما حققه من إنجازات في نقابة المحامين.