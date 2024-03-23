5 أعشاب وتوابل تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

يمكن لتغييرات النظام الغذائي أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وتحتوي بعض الأعشاب والتوابل على فيتامينات طبيعية ومضادات أكسدة وعوامل مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تحسين صحة قلبك.

وجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا أن إضافة 6.5 جرام من الأعشاب والتوابل إلى نظامك الغذائي يوميًا يمكن أن يخفض ضغط الدم.

وفي الدراسة، لم يغير المشاركون أي جوانب أخرى من نظامهم الغذائي، لكنهم أضافوا المزيد من الأعشاب والتوابل على مدى أربعة أسابيع وفي نهاية الدراسة، وجدوا أن ضغط الدم لديهم انخفض، مما يشير إلى أن الأعشاب والتوابل الإضافية كان لها تأثير إيجابي على ارتفاع ضغط الدم.

إذا كنت ترغب في خفض ضغط الدم، فقد يساعدك تناول المزيد من الأعشاب والتوابل، ولكن يجب عليك أيضًا تناول المزيد من الفواكه والخضروات والحد من تناول الملح.

توابل مفيدة لصحة القلب

الكركم

الكركمين هو مادة فعالة مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والكركمين يحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية، ويعزز الدورة الدموية الصحية.



الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على خفض مستويات الكوليسترول، مما يقلل بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب. مثل الكركم، الزنجبيل غني أيضًا بالخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.



الفلفل الحار

تقلل هذه التوابل الحارة من خطر الوفاة بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية ويعتقد أن هذا يرجع إلى مركب طبيعي موجود في الفلفل الحار يسمى كابسيسين.



الأعشاب الطازجة

العديد من الأعشاب الطازجة غنية بفيتامين C، وهو عنصر غذائي مهم آخر لصحة القلب. يمكنك إعداد سلطات رائعة باستخدام الكثير من البقدونس والنعناع والريحان: أيًا كانت عشبتك المفضلة.



القرفة

يعتقد أن القرفة تخفض نسبة الكوليسترول وتساعد على خفض ضغط الدم.