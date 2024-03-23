كيف نتخلص من الضغط النفسى بـ 3 طرق بسيطة؟

الشعور بالضغط النفسي يتسبب للبعض في الشعور بالتعب والإرهاق، ما قد يؤثر سلبًا على الحياة الشخصية والعملية، لذا يوصي الأطباء بالقيام ببعض الطرق البسيطة التي تمنحنا الإسترخاء المطلوب بعد يوم شاق في العمل.

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، نستعرض فيما يلي أبرز الحيل للتخلص من الضغط النفسي..

الإمتناع عن استخدام كل ما يتعلق بالتكنولوجيا

قد يسبب الاتصال المستمر بالتكنولوجيا الشعور بالتوتر والإرهاق، لذا ابتعد عن الشاشات والأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية.

ممارسة التمارين الرياضية

من أكثر الطرق فعالية لتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية، حيث تعمل على اطلاق الاندورفين وهي مسكنات التوتر الطبيعية في الجسم

تمارين التنفس العميق

طريقة بسيطة لكنها قوية لتقليل التوتر وتعزيز الاسترخا، وتتم عن طريق أخذ أنفاس عميقة وبطيئة ما ينشط استجابة الجسم للاسترخاء، ويخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم.