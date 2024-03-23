عاجل
رسمياً.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية في الكتف
السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصدر: فوز عبدالحليم علام على مقعد نقيب المحامين لفترة جديدة

نقيب المحامين عبد
نقيب المحامين عبد الحليم علام

قال مصدر في نقابة المحامين، إن النقيب عبد الحليم علام فاز بمقعد النقيب العام للمحامين لفترة جديدة .

وفي انتظار بيان النقابة..

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، في تمام الساعة الخامسة مساء، باب التصويت فى العملية الانتخابية التى تجرى على منصب نقيب المحامين، وعضوية المجلس لعام 2024، وبدأت عمليات الفرز.

 

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

 

ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

 

مواد متعلقة

علام يتقدم على عاشور وحتى الآن لم ينتهي الفرز في انتخابات المحامين

المؤشرات الأولية لانتخابات المحامين.. فوز علام

الجريدة الورقية