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السبت 23 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم البرازيل: عانيت من العنصرية بسبب السوشيال ميديا

رودريجو
رودريجو

كشف رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن معاناته الشديدة من وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، مما سبب له تعب نفسي كبير.

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وتحدث رودريجو في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالتأكيد عانيت كثيرًا من العنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي، من قبل العديد من الأرجنتينيين، فقد كان موقفًا حزينًا، وأثر على نفسيتي بشكل كبير".
وأكمل: "أبحث عن أن لا أكون 
قلقًا بشأن ما يقوله الناس، وأن أكون حذرًا بخصوص صحتي العقلية".
وأردف: "أنصح الجميع، وليس اللاعبين فقط، بالبحث عن طبيب نفسي، لقد بدأت في هذا منذ مارس (آذار) من العام الماضي".
الجدير بالذكر أن رودريجو حاليا ضمن قائمة منتخب البرازيل لمواجهتي إنجلترا وإسبانيا، في إطار أيام الفيفا.

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