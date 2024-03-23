مبابي يقود تشكيل منتخب فرنسا أمام ألمانيا

يقود كيليان مبابي تشكيل منتخب فرنسا أمام ألمانيا في المواجهة التي ستجمع بين المنتخبين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "جروباما ستايديوم"، في إطار استعدادت المنتخبين لمنافسات يورو 2024.

أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن تشكيل اللاعبين الذي سيخوضون مباراة ألمانيا، وشهد تشكيل منتخب فرنسا تواجد نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في التشكيل الأساسي للمباراة

تشكيل فرنسا أمام ألمانيا

حراسة المرمى: سامبا.

الدفاع: لوكاس هيرنانديز - أوباميكانو - بافارد - كوندي.

الوسط: رابيو - تشواميني - إيمري.

الهجوم: كيليان مبابي - تورام - عثمان ديمبلي.

وشهدت مقاعد البدلاء تواجد كل من: ميجنان - أريوولا - كلاوس - كوناتي - صليبا - ثيو هيرنانديز - كامافينجا - جندوزي - فوفانا - جيرو - كولو مواني - ديابي.