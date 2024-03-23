تشكيل منتخب تونس أمام كرواتيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس عن التشكيل الذي سيبدأ مباراة كرواتيا المقررة مساء اليوم عند دقات الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والتي تأتي في إطار الدورة الودية الدولية التي يستضيفها استاد العاصمة الإدارية.

تشكيل منتخب تونس

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: ديلان برون، أسامة الحدادي، حمزة الجلاصي وعلي العابدي

خط الوسط: وجدي كشريدة، عيسى العيدوني، نادر الغندري ومحمد علي بن رمضان

خط الهجوم: إلياس العاشوري وحمزة رفيعة

ويتطلع منتخب تونس في هذه المواجهة لتعزيز الثقة بعد النتائج الماضية سواء في كأس العالم أو أمم أفريقيا وذلك من أجل تحقيق نتائج جيدة في مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يواجه الفائز نظيره المصري يوم الثلاثاء المقبل في النهائي على أن يتقابل الخاسر مع نيوزيلندا لتحديد المركز الثالث.