صلاة التراويح بالمساجد والساحات الخارجية بسوهاج

يحرص المواطنين بمحافظة سوهاج، يوميا ومن بداية شهر رمضان المبارك على أداء صلاة التراويح، وتزدحم معظم المساجد وخاصة في الأماكن ذات الكثافة الشعبية الكثيفة، وبالقرى، وتمتلئ المساجد والساحات الخارجية بالمصلين لأداء صلاة العشاء والتراويح في تدبر وخشوع .





ويحرص الشباب والأطفال على مشاركة ومزاحمة كبار السن في الصفوف لصلاة العشاء والتراويح بحضور أئمة الوعظ والإرشاد بمديرية أوقاف سوهاج والإدارات التابعة لها ومن مسجد الرحمن التابع لإدارة الأوقاف بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج قدم الشيخ محمود صديق زرزور خطبة التراويح والتي تناول فيها فضل الدعاء والتقرب إلى الله في تذلل وخشوع بالدعاء في كل وقت وحين وفى كل صلاة خاصة أثناء السجود وهو أقرب موضع للقرب من الله عز وجل فأنت تهمس بالدعاء للأرض فيسمعك رب السماء .





وأعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد حسني وكيل الوزارة عن جاهزية 8029 مسجدًا لأداء الشعائر الدينية وتقديم الدروس الأسبوعية خلال شهر رمضان المبارك في مختلف الإدارات التابعة لها بنطاق المحافظة إذ يؤدي الأئمة الشعائر الدينية والرمضانية في المساجد الكبرى فضلا عن إقامة دروس دينية أسبوعية تحدد موضوعاتها إدارة الأوقاف التابع لها المسجد وفقا لتكليف وزارة الأوقاف أسبوعيا.





وتتضمن موضوعات خطب التراويح موضوعات دينية وروحانية بنفحات شهر رمضان المبارك 1445هـ /2024م فضلًا عن موضوعات حياتية تناقش البيئة المحيطة من خلال دروس موحدة كما توفّر مديرية الأوقاف دروسًا للنساء في المساجد الكبرى بالمحافظة والتي ستُقام بها الدروس وملحق بها مصلى للنساء من خلال واعظات من الأزهر الشريف تابعين للأوقاف ويتم تحديد مواعيدهن وفقا لطلب كل إدارة بكافة المساجد التي بها مصلى للسيدات .