حبس متهمين بسرقة أعمدة الإنارة في حلوان

أصدرت النيابة المختصة، قرارًا بحبس متهمين، 4 أيام، على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بسرقة أعمدة الإنارة في منطقة حلوان.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهما (صاروخ كهربائى- أجزاء من عمود إنارة) وإعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة بأسلوب القطع ، وأقرا بإرتكاب (4) وقائع سرقة أبواب حديدية وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تأجيل محاكمة صاحب مقهى لإستعراضه القوة والعنف مع شقيقين وقتل أحدهم بشبرا

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، محاكمة صاحب مقهى لاستعراضه القوة والعنف مع شقيقين وقتل أحدهم باطلاق الرصاص عليه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو المقبل للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهم «إبراهيم ع ا» صاحب مقهي، استعرض القوة والعنف أمام المجني عليهما «أحمد ع ع وعلى ع ع» وأهالي منطقة عزبة رستم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية وذلك لتروعيهم وتخويفهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتهديدهم باستخدام القوة والعنف حال كونه حاملا لسلاح ناري «بندقية آلية» بأن قام بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية قبل الأهالي المتواجدين وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهما والأهالي قاطني المنطقة محل الواقعة وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

أضاف أمر الإحالة، أنه وقعت بناء على تلك الجريمة قتل عمدا المجني عليه الثانى وذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت اليه على قتله وأعد سلاحًا نارياً «بندقية آلية» وترصد له في الطريق الموصل إلى مسكنه حتي أطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث به عدة إصابات والتي أودت بحياته.

كما أحرز المتهم سلاحا ناريا «بندقية آلية»، مما لا يجوز الترخيص إحرازها أو حيازتها، وأحرز ذخيرة كما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه.