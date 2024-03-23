أحمد عيد ينفعل على رامز جلال بعد سقوط نظارته في البحيرة

حل الفنانان أحمد عيد ومحمد أنور، ضيفين اليوم السبت في الحلقة الثالثة عشر من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وفقد عيد خلال تواجده في البحيرة الصغيرة نظارة النظر وسط بركة الماء بعد أن سقط وأعلن أنه لا يجيد السباحة.

واستغاث الفنان أحمد عيد والفنان محمد أنور بعد سقوطهم في البحيرة الصغيرة،وذلك بعد عدم استطاعتهم السباحة في البحيرة، ليستعين رامز بالغواصين داخل البحيرة لإنقاذهم.

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف أو متفقين في نفس النشاط، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة أو حمادة هلال وأحمد فهمي أو بدرة وجوهرة وغيرهم.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.