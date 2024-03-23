رامز جلال: أحمد عيد ومحمد أنور السطحي والفيلسوف

حل الفنان أحمد عيد ومحمد أنور، ضيفين اليوم السبت في الحلقة الثالثة عشر من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وفي بداية الحلقة قال رامز عن الفنان أحمد عيد ومحمد أنور :"في ضحك بلا هدف ولا مغزى.. معانا ضيفين النهاردة بيمثلو المدرستين الافيه بالنسباله أهم من عياله شعاره أهري وزي ما يكون مش مهم المضمون".

وتابع رامز:"قبل ما يقولوا الافيه بيعمل تقارير بيقول اقعد في بيتي أحسن ما أعمل أعمال تافهة كتير.. هنعرف النهاردة مين فيهم اللي هيضحكنا تحت الرعب والتهديد معانا ومعاكو السطحي والفيلسوف الهزلي وصاحب والضحك الهادف محمد أنور وأحمد عيد".

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف أو متفقين في نفس النشاط، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة أو حمادة هلال وأحمد فهمي أو بدرة وجوهرة وغيرهم.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.