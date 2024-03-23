سمية الخشاب :" دراعى ورجلى اتدمروا بسبب رامز جلال"

علقت الفنانة “سمية الخشاب” على ظهورها في برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، وعن رأيها فى فكرته.

سمية الخشاب أنا جتلى إصابة فى دراعى بسببه:

قالت الفنانة “سمية الخشاب” في لقائها مع برنامج "et" بالعربي: "أنا مدمرة دراعي مش قادرة أحركه من مكانه والمفروض أبقى عامله جبيرة في رجلي وأبقى رابطة دراعي ودا بتقارير طبية من 3 دكاترة منهم واحد إنجليزي".

انتقدت الفنانة “سمية الخشاب” فكرة البرنامج، قائلة: " الموضوع مينفعش برامج المقالب دي متاحة ومبررة، لكن ليه ناس كتير تتعرض للأذى مفيش أي مبرر أن لمجرد أنه يطلع ويشتهر ويعمل مشاهدات على حساب صحة الناس، الصحة كنز ومفيش أغلى منها".

ردت الفنانة “سمية الخشاب” على كل من يقول أن النجوم على معرفة بالمقلب: " وأيا كان يتقال إنتي كنتي عارفة المقلب ومضيتي على ورقة إنك موافقة، هو في حد بيمضي على إنه يتكسر ويعرض حياته وصحته للخطر ويبقى عنده مشكلة بعد كده ميبقاش عارف يعالجها، الصحة إيه يساويها تتقدر بإيه ولا ملايين الدنيا".

ويعرض “مسلسل بـ 100 راجل للفنانة ”سمية الخشاب" ، في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 11:00 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 3:30 صباحاً، عبر قناة النهار، ويعرض في تمام الساعة 9 مساءً عبر قناة صدى البلد، وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر قناة صدى البلد 2.

وتدور أحداثه، في إطار اجتماعي درامي،عن فتاة شعبية تدعى غالية، واضطرتها الظروف الصعبة، إلى العمل كسائقة ميكروباص، وتواجه خلال الأحداث الكثير من الأزمات.

المسلسل من بطولة سمية الخشاب، سما إبراهيم، صلاح عبد الله، نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبد المغني، محمد عبد العظيم، والعمل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج إبرام نشأت، والعمل مكون من 15 حلقة.