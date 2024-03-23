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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أحمد عيد يكشف حقيقة إجراء عملية زراعة شعر

الفنان أحمد عيد
الفنان أحمد عيد

حل الفنانان  أحمد عيد ومحمد أنور، ضيفين اليوم السبت في الحلقة الثالثة عشر  من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

 

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وسخر رامز في بداية برنامجه من الفنان أحمد عيد  قائلا: "ايه الشنب ده.. مينفعش معاك حلاق ده انت عايز جنايني.. اللوك ده عالمي متعملوش تاني".

 

وكشف أحمد عيد عن حقيقة اجرائه عملية زراعك شرع قائلا: "حاولت أعمل زرع شعر بس فشلت".

 

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر 

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف أو متفقين في نفس النشاط، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة أو حمادة هلال وأحمد فهمي أو بدرة وجوهرة وغيرهم. 

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.

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