أحمد عيد يكشف رأيه في مسرح مصر ومحمد أنور قلبي هيقف

حل الفنانان أحمد عيد ومحمد أنور، ضيفين اليوم السبت في الحلقة الثالثة عشر من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وبدأ رامز برنامجه بفقرة "المشاية" وهددهم بالكلب نيوتن ليصرخ محمد أنور من الرعب.

وكشف الفنان أحمد عيد عن رأيه في مسرح مصر قائلا: "هايل.. أقول إيه وحش؟".

وأجبررامز جلال ضيفاه عيد وأنور على دخول النفق ليعلق محمد أنور قائلا: "ديه مقبرة.. والله العظيم قلبي هيقف".

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف أو متفقين في نفس النشاط، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة أو حمادة هلال وأحمد فهمي أو بدرة وجوهرة وغيرهم.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.