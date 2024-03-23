أسعار  الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور للجملة

أسعار الفاكهة.. شهدت أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت بسوق العبور للجملة، استقرارها، بحسب الموقع الرسمي للسوق العبور للجملة بالقاهرة.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:



أسعار الفاكهة اليوم السبت في سوق العبور للجملة

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5.5إلى 7.5 جنيها.

- يتراوح سعر البرتقال السكري من 5.5إلى 7.5جنيها.

- يتراوح سعر البرتقال أبوسرة من 7 إلى 11 جنيها.

- يتراوح سعر اليوسفي من 4 إلى 10جنيهات.

سجل سعر كيلو الموز المغربي من 8 إلى 12 جنيها.

سجل سعر كيلو الموز البلدي من 6إلى 10 جنيهاً.

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 11 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 13إلى 17 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات

- يبلغ سعر العنب المستورد الأسود والأصفر ب 100 جنيها

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 60 إلى 80جنيها

- يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها

- يتراوح سعر الجوافة من 8 إلى 14جنيها

- يتراوح سعر الرمان من 10 إلى 24جنيها.

- يتراوح سعر كيلو فراوله من 8 إلى 14 جنيهاً.

- يتراوح سعر الكيوي من 35 إلى 85 جنيها