اندلع حريق داخل مركب فى النيل أمام فندق الفورسيزون بمنطقة الدقى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ وما زالت المحاولات مستمرة للسيطرة على النيران، ولم يتنس معرفة أسباب اندلاع الحريق حتى اللحظة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من الطابق الأخير لمركب نيلى فى الدقى وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى.

وفى سياق متصل فقد تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن كرتون في الطالبية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت محاصرته دون إصابات، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.