سقوط المتهمين بإدارة صفحة لبيع الصواعق الكهربائية على "فيسبوك"

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط القائمين على إدارة مجموعة عبر موقع "فيس بوك" واستخدامها فى الترويج لبيع الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط (4 أشخاص من بينهم القائم على إدارة المجموعة المشار عليها ومستخدمى 3 حسابات للترويج لبيع صواعق كهربائية وأسلحة بيضاء)، وبحوزتهم (3 صواعق كهربائية – مبالغ مالية - 4 هواتف محمولة بفحصها تبين إحتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم)، وبمواجهتهم أقروا بمزاولة ذلك النشاط بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والصواعق المضبوطة بغرض استخدامها فى استدراج ضحاياهم.

وفى سياقتهم فقد أمرت جهات التحقيق بالجيزة، اليوم الخميس، بتجديد حبس 4 متهمين بقتل شاب أثناء دفاعه عن خطيبته بمنطقة سقارة بأبوالنمرس، في الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي الأمن بلاغا من المستشفى العام يفيد بوصول فرحات السيد، وشهرته "بيبو"، مصابا بعدة طعنات نافذة بأماكن متفرقة من جسده.

وبسؤال مرافقيه أكدوا أنه تعرض للضرب بالأسلحة البيضاء من 4 آخرين أثناء سيره بالشارع في وقت معاصر للإفطار، وبصحبته خطيبته وزميلاته في العمل، فتم التدخل طبيًا للتعامل مع حالة المجني عليه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه.

وكلف مدير أمن الجيزة، إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط الجناة وكشف ملابسات الواقعة، وكشفت التحريات عن أن المجني عليه كان يسير بصحبة خطيبته وزميلاته بالعمل، وأثناء ذلك اعترضهم 4 أشخاص وحاولوا التعرض لخطيبته وإشهار السلاح في وجهها ومضايقتها، فتدخل المجني عليه لحمايتها، فاعتدوا عليه ولاذوا بالهرب وتركوه وسط بركة من الدماء.