الوفد تتابع التسعيرة بمركز نصر النوبة محافظة أسوان

رصدت الوفد من داخل موقف سيارات السيرفيس بموقف نصر النوبة التعريفة الجديدة وعن قياس رضا المواطن والسائق بهذه التعريفة.

وقال أحد السائقين رافض ذكر اسمه إن التعريفة المتواجدة بالأوراق لا تمد للواقع بشئ لان مع ارتفاع صفيحة البنزين والجاز وقطع الغيار بشكل مبالغ فيه لو تمشينا مع سعر التعريفة فنحن سوف نخسر بالتأكيد، وخصوصا انها لا تتماشى مع ارتفاع الأسعار والطرق الغير ممهده بجانب تهالك السيارة والصيانة المستمرة.

ومع أول أيام الأسبوع الضغط والاقبال علي الموقف ليس بكثير ،التسعيرة المعلنه لخط سير نصر النوبه لكوم امبوا هي 3.50 اما الفعلي المناسب لنا هو 6 جنيهات يتناسب مع الزياده الفعليه لتغطية مصاريف السيارة، وايضا تسعيرة نصر النوبه توشكي 6 جنيهات ، ونصر النوبة عنيبه 6جنيهات، ونصر النوبه أسوان مابين 18الي 20 جنيه من رؤيتنا كا سائقين .

كما تواجد اليوم رئيس مجلس مركز ومدينة نصر النوبة محمد عبدالعزيز بموقف نصر النوبه لمتابعة التعريفه والالتزام بها، وشدد علي السائقين بعدم التخلف بما ورد بالتسعيرة المثبته من قبل ادارة المواقف .

كما لحظنا تواجد سيارة إدارة مرور نصر النوبه تتجول لمتابعة السائقين لعدم زيادة التسعيره والالتزم بها .

واضافت ليلي احمد ان الزياده حاليا في رمضان تشكل لنا عبء كبير نحن أصحاب المعاشات ونحن نتردد بشكل مستمر لكوم امبوا لزيارة الطبيب وتعتبر زيادة التسعيرة حمل جديد مع حمل زيادة أسعار السلع ونتمني ان تكون هناك رقابه شديده في هذا لأننا لا نستطيع أن نرفض ونحتد مع السائقين بأنفسنا ونحن مسنين ونريد ان نوصل صوتنا من خلالكم بأن يكون هناك حل لهذه الزياده الغير مبرره.



وفي سياق متصل قد اعطي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجهاته لمواصلة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن جولاتهم الميدانية لمتابعة إنتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس حيث تسود بشكل عام حالة الاستقرار والهدوء داخل جميع المحطات والمواقف ، مع التأكيد على السائقين من أصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بالتعريفة المقررة ، ورصد أى مخالفات للتعامل الفورى معها وذلك وفقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشأن تصحيح أسعار هذه المنتجات وتطبيقها منذ أمس ، وقد شدد اللواء أشرف عطية على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان لمنع أى تجاوزات من بعض السائقين ، على أن يتم بالتوازى وضع التعريفة الجديدة على زجاج كل سيارة ، والإطمئنان من المواطنين أنفسهم على إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة ، مكلفاً مديرية التموين بمواصلة تنظيم حملات التفتيش على 83 محطة وقود لمتابعة توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة بها ، والتى تم توضيحها عبر اللوحات الإلكترونية بكل محطة ، فضلاً عن وضع لافتات إرشادية موضحاً بها التعريفة الجديدة بكل موقف حتى يتسنى الإلتزام بها على الوجه الأكمل .