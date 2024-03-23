لابورتا يطالب بتوقيع عقوبة على ريال مدريد

علق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، على أزمة قناة ريال مدريد بشأن الانتقادات التي توجها للحكام بعد وقبل مباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.



وكشف لابورتا عن رأيه فيما تفعله قناة ريال مدريد في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، حيث قال: "بالتأكيد، أشعر بحزن وغضب لأن ما يفعلونه أمر مخزٍ".

وأضاف: "لابد على مسؤولي ومنظمي البطولات المحلية التدخل لمنع حدوث هذا الأمر مجددًا، لأن ما يفعلونه يؤثر، يحاولون التأثير على الحكام كل جولة بين الحين والآخر".

وأردف لابورتا تصريحاته: "تناقش بعض المسئولين عما يحدث بالفعل، أظن أنهم يدرسون الأمر، تخيل لو برشلونة هو من قام بذلك، لتمت معاقبتنا".

واستطرد لابورتا تصريحاته: "ريال مدريد يستحق عقوبة مثالية على ما يفعلونه، لا أتفق على الإطلاق مع الطريقة التي يتصرفون بها، لأنها قد تؤثر على نزاهة المنافسة".