مرشح جديد ينضم لقائمة الاعبين لدعم برشلونة الصيف المقبل

في ظل الأزمة المالية التي يمر بها نادي برشلونة الأسباني في الوقت الحاضر فإن تحركات النادي الكاتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ستكون مرتبطة بكيفية تدبير الموارد المالية الكافية لعقد مجموعة من الصفقات لدعم الفريق .

ووفقا لكافة التقارير الصحفية الاسبانية فإن الاولوية حاليًا لدى إدارة برشلونة والمدير الفني تشافي هيرنانديز هو دعم مركز لاعب الوسط المحوري حيث يعاني برشلونة من غياب الاعب المؤثر في هذا المركز منذ رحيل نجم الفريق سيرجيو بوسكيتس في نهاية الموسم الماضي الى نادي أنتر ميامي الأسباني ورغم محاولات إدارة برشلونة في بداية الموسم استقطاب لاعبين مميزين مثل الألماني جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ الألماني و امادو اونانا لاعب ايفرتون الانجليزي الا ان كل تلك المحاولات اصطدمت بالقيمة المالية الكبيرة لهؤلاء الاعبين والتي تصل إلى ٦٠ مليون يورو وهو ما لا تستطيع إدارة برشلونة تلبيته .

خلال الأيام الماضية ووفقا لتقرير صحيفة ماركا الاسبانية فإن اسم جديد ظهر على السطح لدعم وسط برشلونة وهو لاعب نابولي الإيطالي ستانيسلاف لوبوتكا الذي تألق في مباريات نابولي الموسم الماضي وخلال مباريات دوري الأبطال هذا الموسم حيث عرض وكيل الاعب اسمه على إدارة برشلونة للتعاقد معه .

مبدئيا حاز اسم ستانيسلاف لوبوتكا على إعجاب مسؤولي البارسا الان المشكلة التي تعرقل إتمام الصفقة هي تعاقد لوبوتكا الممتد مع نادي نابولي حتى عام ٢٠٢٧ وكل التقارير تؤكد ان نابولي لن يطلب اقل من ٣٠ مليون يورو لاتمام الصفقة .

من جانبه أكدت صحيفة الماركا ان تشافي هيرنانديز أبدى إعجابه كثيرا بلوبوتاكا ووصفه بالأهم داخل فريق نابولي مشيرا انه من الاعبين الذين لا يفقدون الكرة بسهولة وينجح في إمداد زملائه بالعديد من الكرات الحاسمة .