بوتين يعلن الحداد الوطني غدا على ضحايا هجوم كروكوس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم السبت، إنه تم اعتقال كافة المتورطين في الهجوم الإرهابي خلال محاولة هروبهم باتجاه أوكرانيا.

وأعلن بوتين الحداد الوطني في البلاد غداً على ضحايا قتلى العمل الإرهابي في كروكوس، مضيفاً أن ما حدث في كروكوس هجوم إرهابي دموي وهمجي.

وقال بوتين:أطلق المجرمون النار بدم بارد لقتل الروس مثلما فعل النازيون قبل ذلك.

وشدد بوتين على لن يستطيع أحد أن يزعزع وحدة وقوة شعب روسيا.

أفادت لجنة تحقيقات روسية في واقعة هجوم كروكوس قرب موسكو بارتفاع ضحايا الهجوم ليتجاوز المائة وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وذكرت لجنة التحقيق بارتفاع عدد قتلى الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو إلى 115 قتيلًا.

يأتي ذلك فيما صرح مسؤول روسي بقوله متوعدًا بإنه إذا ثبت تورط أوكرانيا بهجوم "كروكوس" فسنرد عليهم بشكل واضح على الأرض.

وسبق اليوم أن قالت أجهزة الأمن الروسية إن الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية على أطراف موسكو، أسفر عن مقتل 93 شخصًا على الأقل وإصابة 100 آخرين.

وشارك مهاجمون يرتدون ملابس مموهة في الهجوم الذي وقع في ضاحية كراسنوجورسك الشمالية الغربية.

وذكر مسؤولون إن أربعة أفراد متورطين بشكل مباشر كانوا من بين 11 شخصا اعتقلوا اليوم السبت.

وكانت قاعة مدينة كروكوس على تحضر لاستضافة حفل لموسيقى الروك عندما اقتحم المسلحون المكان.

وارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو إلى 143 شخصا حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

ويعد ذلك ثالث نشر لأعداد الضحايا المتزايد خلال اليوم، وسبق اليوم أن أعلنت جهات مسئولة في روسيا عن ارتفاع عدد القتلى إلى 115 قتيلا.

واعتقلت روسيا 11 شخصًا، من بينهم 4 يشتبه في تنفيذهم الهجوم على الحفل في إحدى ضواحي موسكو ، حسبما صرح رئيس جهاز الأمن الفيدرالي في البلاد .

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، لكنه لم يقدم دليلا على هذه المزاعم.