أوكرانيا تسجل 69 اشتباكًا قتاليًا مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة‎

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 69 اشتباكًا قتاليًا مع الجيش الروسي خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما تمكن الجيش الأوكراني من صد 28 هجومًا للروس في اتجاه نوفوباليفكا.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم السبت :" أن الجيش الروسي شن 88 هجومًا صاروخيًا و143 غارة جوية، فضلاً عن 92 وابلًا من الصواريخ، على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان؛ مما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين، فيما تواصل القوات الأوكرانية إلحاق خسائر بالقوى البشرية والمعدات الروسية.

وأضاف البيان أن القوات الجوية الأوكرانية ضربت 13 مجموعة روسية، بينما اشتبكت الوحدات الصاروخية مع مجموعتين ونظام دفاع جوي وأربعة أهداف مهمة أخرى أخر 24 ساعة.

لجنة التحقيق الروسية تعلن ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 115 قتيلا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، لـ 115 قتيلا.

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اعتقال أشخاص في مقاطعة بريانسك قرب حدود أوكرانيا، مشتبه بهم في ارتكاب الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجارى فى ضواحي موسكو.

وقالت وكالة "تاس الروسية" نقلا عن الخدمة الصحفية للكرملين، إن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، من بينهم 4 إرهابيين شاركوا في الهجوم.

أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصا، من بينهم 4 إرهابيين، نفذوا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول"؛ وذلك حسبما أعلن المكتب الإعلامي في الكرملين، فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن حصيلة قتلى الهجوم في موسكو ارتفعت إلى 115.

وجاء في بيان الكرملين: "مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا، من بينهم 4 إرهابيين تورطوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول".

سلطنةُ عُمان تُدين الهجوم الإرهابي في روسيا

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي المُسلّح الذي وقع في قاعة "كروكس سيتي هال" بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وعبّرت سلطنة عُمان - في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء العمانية - عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

رئيس الصومال يدين الهجوم الإرهابي في موسكو ويؤكد تضامن بلاده مع الحكومة والشعب الروسي

أدان رئيس الصومال حسن شيخ محمود، الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو.

وأعرب الرئيس الصومالي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت عن تعازيه الحارة لروسيا حكومةً وشعباً في هذا الحادث المروع، مؤكداً تضامن الصومال مع الحكومة والشعب الروسي في هذا الوقت العصيب.

وشن مسحلون يرتدون الزي العسكري هجوماً، الليلة الماضية،على قاعة للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو،حيث أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا، وإصابة أكثر من 100 آخرين

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 435 ألفا و760 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 435 ألفا و760 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعد رصد مقتل 1050 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - "أنه خلال هذه الفترة، خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و852 دبابة، و13 ألفا و130 من المركبات المدرعة، و10 آلاف و811 من النظم المدفعية، و1018 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و723 من أنظمة الدفاع الجوي، و347 طائرة مقاتلة، و325 مروحية، و26 سفينة حربية، فضلا عن 1768 من المعدات الخاصة، و8 آلاف و463 طائرة مسيرة، وغواصة واحدة، و14 ألفا و344 من المركبات وخزانات الوقود".