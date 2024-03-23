جوتيريش يستمع لشهادات عدد من الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بمستشفى العريش

التقى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت في مستشفى العريش العام،عددا من الجرحى الفلسطينيين المتضررين من الصراع في غزة من بينهم نساء وأطفال والذين استقبلتهم مصر لتلقي العلاج.

واستمع الأمين العام - وفقا لما ذكره المركز الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة - إلى شهادات الجرحى والمصابين وقصص معاناتهم ومحنتهم جراء الصراع.

ويأتي هذا في إطار زيارة الأمين العام إلى مصر، لإظهار التضامن مع الفلسطينيين في غزة، كما يلتقي العاملين بالمجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة، لبحث استراتيجيات تخفيف معاناة المدنيين العالقين في الصراع، قبل توجهه إلى معبر رفح، حيث يعقد مؤتمرا صحفيا، من المتوقع أن يُكرر خلاله ندائه من أجل وقف إطلاق نار إنساني فوري.

ومن المتوقع أن يتناول الأمين العام في القاهرة الإفطار مع عدد من اللاجئين من السودان الذين فروا من بلدهم بسبب الأعمال العدائية المستمرة، وسيؤكد على دعواته لوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك.

وسيلتقي جوتيريش أثناء وجوده في القاهرة عددا من المسؤولين المصريين.

الكونجرس الأمريكي يوافق على اقتراح يحظر تمويل أونروا حتى عام 2025

وافق الكونجرس الأمريكي على اقتراح، يحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى(أونروا)، حتى عام 2025 على الأقل.

جاءت الموافقة، ضمن اتفاق ميزانية، حالت دون الإغلاق الحكومي، طبقا للموقع الالكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت واي نت اليوم السبت.

ومع ذلك، تقرر تحويل 175 مليون دولار إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بعيدا عن الأونروا وهو ما يمثل تخفيضا كبيرا، مقارنة بعام 2023 .

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالقرار، مشيرا إلى أن “الحظر يثبت ما كنا نعرفه طوال الوقت”.

وأضاف الوزير الأسرائيلي أن أونروا هي جزء من المشكلة ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل. لن تكون اونروا جزءا من غزة، بعد اختفاء حماس من غزة.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 136 صحفيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ووصفت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية، قطاع غزة بمقبرة الصحفيين، حيث “تتعمد إسرائيل خنق عمل الصحفيين وقتلهم، وممارسة مختلف الطرق لإعاقتهم في الميدان، فضلا عن التهجير والحصار ومنع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى غزة وقطع الإنترنت ورسائل التهديدات التي تصلهم”.

علي الصعيد الإنساني، وصف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جيمس إلدر ما يحدث في غزة بأنه أصبح حربا على الأطفال، مؤكدا أن القطاع لم يعد مكانا مناسبا للأطفال في الوقت الحالي.

وقال إلدر الذي زار قطاع غزة مرتين منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إن الأطفال هم أكثر المتضررين في غزة، واليونيسيف تصف ما يحدث هناك بأنه حرب على الأطفال أنفسهم.

جوتيريش يوجه نداء للعالم بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، صباح اليوم إلي مطار العريش الدولي، برفقة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وبحضور رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طارق محمد كامل وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.