السبت 23 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جوتيريش سيتوجه بزيارة خاصة لمخازن الهلال الأحمر

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

بدأ  الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش زيارته إلى مدينة العريش، كما تفقد معبر رفح.

 

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وكشف  مينا مكرم، مراسل فضائية “إكسترا نيوز”، تفاصيل تواجد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في العريش.

وقال مكرم، إن محافظ شمال سيناء وقائد الجيش كانوا في انتظار الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى وزير التعليم العالي، وعقب زيارته للمعبر رفح توجه إلي  مستشفى العريش وتفقد بعض المصابين الفلسطينيين، كما سيقوم بزيارة خاصة لمخازن الهلال الأحمر التي تضم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني.

وقد وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو  جوتيريش، صباح اليوم إلي مطار العريش الدولي، برفقة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وبحضور رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طارق محمد كامل وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وثمن جوتيريش، الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال الجرحى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر هي الركيزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود.

للمرة الثانية.. مجلس الأمن يصوت اليوم على وقف فورى لإطلاق النار بغزة

وفي سياق آخر، ذكرت  مصادر أن مجلس الأمن الدولي سيصوت، اليوم السبت، على مشروع قرار يدعو بوضوح إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وذلك بعد الفيتو الروسي والصيني على مشروع قرار أمريكي أشار إلى وقف إطلاق النار.

وسيتم التصويت على المشروع الذي أعده العديد من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، أمس الجمعة.

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