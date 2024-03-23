سياسي: زيارة جوتيريش في ظل عجز الأمم المتحدة عن إيقاف الحرب

تحدث عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي، عن أهمية زيارة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال “ مطاوع” خلال تصريحاته عبر فضائية “ اكسترا نيوز”، اليوم السبت، إن زيارة جوتيريش تأتي في إطار الترويج من الدرجة الأولى عن قطاع غزة أمام أنظار العالم مرة أخرى، وبشكل مختلف يهدف إلى الضغط على إسرائيل التي تمنع دخول المساعدات إلى غزة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تحاول تعميق الأزمة الإنسانية بشكل كبير من خلال تجويع الشعب الفلسطيني وعدم دخول المساعدات، ووقف كل خدمات وكالة "الأونروا" قائلا: "قطع التمويل عن وكالة الأونروا الإغاثية كارثة كبيرة ستلحق باللاجئين الفلسطينيين فى كل أماكن تواجدهم فى الضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان".

وواصل مطاوع أن زيارة أنطونيو جوتيريش تأتي في ظل عجز الأمم المتحدة عن إيقاف هذه الحرب، وعجز هذه المنظومة الدولية، وبسبب تأثير وموقف الإدراة الأمريكية بشكل أو بأخر على استخدام حق الفيتو.

وأكمل أن وكالة الأونروا ليست هامشية أو تقديم مساعدات إنسانية فقط، ولكن جزء أساسى من التركيبة الحياتية للشعب الفلسطينى، وإيقافها سيشكل انتكاسة فى المنظومة الحياتية وجاءت فى توقيت ليس عشوائى وإنما هو مقصود لتحقيق أهداف سياسية تجبر الشعب الفلسطينى لاتخاذ قرارات لم يكن أحد يتوقع أن يتخذها.