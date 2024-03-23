المؤتمر الدولى الثاني لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة

نظمت وحدة التميز و الابتكار للأبحاث الطلابية بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، المؤتمر الطلابي الدولي الثاني للبحث العلمي (ISCSR) بمركز المؤتمرات بالجامعة تحت عنوان "الابتكار والبحث العلمي: أفاق جديدة لمستقبل أفضل (جيل Z)”.

حضر المؤتمر الطلابي، الدكتور أحمد رجب محمد على نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة أمل يوسف رئيس المؤتمر وعميدة الكلية، والدكتورة نيفين عبد اللطيف نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير شحاتة رزق الله مقرر المؤتمر، وعمداء كليات العلاج الطبيعي، ونقيب نقابة العلاج الطبيعي، ووكلاء ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين من طلاب المرحلة الجامعية الأولى بكليات العلاج الطبيعي الحكومية والخاصة والدولية، كما شارك أون لاين طلاب كلية البترجي الطبية بالمملكة العربية السعودية.

ندوات مؤتمر العلاج الطبيعي جامعة القاهرة

وتضمن المؤتمر عددًا من الندوات شارك فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة وكلية العلاج الطبيعي، وتم عرض ومناقشة 41 بحثا طلابيا وابتكاريا من مختلف كليات العلاج الطبيعي داخل مصر وخارجها.

وبدأت فاعليات المؤتمر بالكلمات الافتتاحية ثم محاضرة عن الذكاء الاصطناعي ألقاها الدكتور أحمد بهاء الموجه الإقليمي لشركة ميكروسوفت العالمية ووكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بني سويف، تلاها ندوة تعريفية عن آليات وإجراءات امتحان مزاولة مهنة العلاج الطبيعي من المجلس الصحي المصري لطلاب الامتياز بكليات العلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية؛ شارك في إلقائها الدكتورة أميرة التهامي رئيس لجنة قطاع العلاج الطبيعى بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس اللجنة العليا لامتحان مزاولة المهنة للعلاج الطبيعى بالمجلس الصحي المصري، والدكتور إيهاب كمال مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية ومنسق عام اللجان العليا لامتحانات مزاولة المهنة والتطوير المهني المستمر بالمجلس الصحي المصري، والدكتور محمد عامر مدير الغرفة المركزية والتنفيذية لامتحانات مزاولة المهنة بالمجلس الصحي المصري.