وزير الخارجية يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة.. غدًا

يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، غدًا الأحد، أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في سياق منفصل جدد سامح شكري، وزير الخارجية، تحذير مصر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، ورفضها القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة، وتصفية القضية الفلسطينية، وكذا اى اجتياح لمدينة رفح الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، "فيفيان بالاكريشنان" وزير خارجية سنغافورة، وذلك فى إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير السنغافوري إلى مصر يومي 22 و23 مارس الجاري.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر وسنغافورة، وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث توافق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة هذا التطور الايجابى بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.