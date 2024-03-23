أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 435 ألفا و760 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 435 ألفا و760 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعد رصد مقتل 1050 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - "أنه خلال هذه الفترة، خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و852 دبابة، و13 ألفا و130 من المركبات المدرعة، و10 آلاف و811 من النظم المدفعية، و1018 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و723 من أنظمة الدفاع الجوي، و347 طائرة مقاتلة، و325 مروحية، و26 سفينة حربية، فضلا عن 1768 من المعدات الخاصة، و8 آلاف و463 طائرة مسيرة، وغواصة واحدة، و14 ألفا و344 من المركبات وخزانات الوقود".