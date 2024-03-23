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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات الأهلي يواجهن الشمس فى نهائي كأس مصر لليد

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، اليوم السبت مع نظيره فريق الشمس، ضمن منافسات نهائي كأس مصر.

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سيدات يد الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس مصر


وتقام المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الثانية عشرة صباحًا، ويسعى الأهلي للفوز بها والتتويج باللقب.
يعقد محمد عادل، المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبات الفريق قبل انطلاق المباراة للتأكيد على بعض الجوانب الخططية والفنية استعدادا للقاء.
وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد تأهل الي نهائي كأس مصر بعد الفوز على فريق سبورتنج 23-21 في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

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