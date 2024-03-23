سيدات يد الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 23-21، ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة.

أقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع، ليشهد الشوط الأول تفوق «سيدات يد الأهلي» بنتيجة 11-9. وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، لينهي اللقاء بنتيجة 23-21.

أشاد محمد عادل، المدير الفني للفريق، بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مردود بدني وفني مميز، أسهم في تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي كأس مصر.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد توج مؤخرًا بلقب بطولة الدوري العام على حساب فريق الزمالك بنتيجة 37-22.

