تين هاج يقترب من تدريب بايرن ميونخ

أقترب المدرب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ، من تولي المهمة الفنية لفريق بايرن ميونخ الألماني، لتولى تدريب الفريق خلفًا لـ توماس توخيل المدرب الحالي، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم، بسبب النتائج السيئة للفريق مؤخرًا.

حيث كشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، أن تين هاج يحظى بإعجاب عدد كبير من مجلس إدارة البافاري، بجانب أندية ألمانية أخرى أبدت اهتمامها بالمدرب الهولندي، ومنها «باير ليفركوزن وشتوتجارت».

وأكدت الصحيفة أن، العملاق البافاري لم يضع تين هاج في الصورة وحيدًا، إذ يضع البايرن، تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن ضمن خططه، لكنه يدخل في منافسة شديدة، مع نادي ليفربول الإنجليزي، الذي أعلن نيته للتعاقد مع المدرب الإسباني، خلفًا للألماني يورجن كلوب، الذي أعلن رسميًا رحيله عن الريدز نهاية الموسم لحاجته للراحة.