ننشر كشوف توزيع السكر بمحافظة قنا اليوم السبت

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، اليوم السبت الموافق 23 مارس، عن كشوف بيع وتوزيع سكر المبادرة على المواطنين، وذلك ضمن مبادرة الدولة لطرح السلع الغذائية وتوفيرها للجمهور بأسعار مخفضة. كشوف توزيع السكر المدعم تتضمن اسماء التجار المعتمدين من أصحاب السجلات التجارية، مما يتم دعمهم بشكل يومى بكميات من السكر لطرحها على المواطنين بسعر 27 جنية للكيلو، بالإضافة الإعلان عن أرقام هواتفهم، بالإضافة لتدوين أرقام هواتف مديرى الإدارات التموينية بمختلف مراكز المحافظة.

يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، تقوم بالإعلان عن كشوف بيع وتوزيع السكر ضمن المبادرة بشكل يومى، وذلك بهدف إعلام المواطنين بأماكن تواجد وتوزيع السكر وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب فى الكميات .

وتتضمن كشوف التوزيع التى تعلن عنها المديرية، كل يوم مجموعة من القرى بكل مركز طبقاً الكمية التى يتم توفيرها لكل مركز، على أن يتم التناوب بين القرى بشكل يومي.

وتشمل كشوف التوزيع مراكز محافظة قنا :