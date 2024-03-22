الأرجنتين الأولى عالميًا ومصر 36 بترتيب الفيفا للمنتخبات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الترتيب العالمي للمنتخبات، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.



وجاء المنتخب الأرجنتيني في المركز الأول في ترتيب الفيفا، بعدما استمر في تقديم النتائج المميزة عقب تتويجه بلقب كأس العالم النسخة الماضية قطر 2022، بينما جاء منتخب فرنسا في المركز الثاني بترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

فيما جاء المنتخب المصري في المركز ال 36، وذلك بعدما تراجعت نتائجه خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، عقب الخروج من الأدوار الأولى من البطولة.

الترتيب العالمي للمنتخبات