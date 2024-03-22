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الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأرجنتين الأولى عالميًا ومصر 36 بترتيب الفيفا للمنتخبات

المنتخب المصري
المنتخب المصري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الترتيب العالمي للمنتخبات، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

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تامر عبدالحميد عن موقف الحكام من القطبين: بينحازوا للزمالك ساعات والأهلي أيام(فيديو)


وجاء المنتخب الأرجنتيني في المركز الأول في ترتيب الفيفا، بعدما استمر في تقديم النتائج المميزة عقب تتويجه بلقب كأس العالم النسخة الماضية قطر 2022، بينما جاء منتخب فرنسا في المركز الثاني بترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم.
فيما جاء المنتخب المصري في المركز ال 36، وذلك بعدما تراجعت نتائجه خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، عقب الخروج من الأدوار الأولى من البطولة.

الترتيب العالمي للمنتخبات

ترتيب المنتخبات حول العالم 

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