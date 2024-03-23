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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثلاثي ناري يقود تشكيل البرازيل المتوقع أمام إنجلترا بالقمة الودية

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

يحل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلا على نظيره الإنجليزي في المباراة الودية التي ستجمع بينهما على ملعب ويمبلي وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية. 

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حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: دانيلو - بريمير - لوكاس بيرالدو - ويندل.

خط الوسط: جيماريش - دوجلاس لويس - لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - ريتشارليسون - رودريجو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة أحداث مباراة إنجلترا والبرازيل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية وتذاع على قناة بي ان سبورتس 1. 
 

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