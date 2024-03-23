منتخب البرازيل يواجه إنجلترا بحثا عن تصحيح المسار الليلة

يستضيف ملعب ويمبلي، مساء اليوم، مباراة ودية من العيار الثقيل التى ستجمع بين منتخب البرازيل و نظيره إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي.

ويخوض السيليساو، مباراتيه في غياب إيدرسون وأليسون بيكر، وقطب دفاعه ماركينيوس، بجانب كاسيميرو بسبب الإصابة، كما يستمر غياب نيمار منذ إصابته القوية في الركبة خلال أكتوبر الماضي.

ويسعى الجهاز الفني للسامبا، البحث عن بدائل وحلول التعامل مع هذه الغيابات خلال مباراة إنجلترا اليوم.

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة إنجلترا والبرازيل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية على قناة بي ان سبورتس 1.

تاريخ مواجهات البرازيل ضد انجلترا على ملعب ويمبلي :

12 مواجهة

3 فوز لـ انجلترا

2 فوز لـ البرازيل

7 تعادلات

14 هدف لـ انجلترا

13 هدف لـ البرازيل



وتحوم الشكوك بشأن مشاركة النجمين المخضرمين هاري كين وجوردان هندرسون مع منتخب إنجلترا لكرة القدم في مباراته الودية أمام نظيره البرازيلي، عقب غيابهما عن التدريب الجماعي.

ويكثف فريق المدرب جاريث ساوثجيت استعداداته قبل المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا هذا الصيف، من أجل التتويج باللقب القاري المرموق للمرة الأولى.

ويلعب المنتخب الإنجليزي، وصيف النسخة الماضية لأمم أوروبا (يورو 2020)، مع منتخبي البرازيل وبلجيكا وديا على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأصبحت جاهزية قائد منتخب إنجلترا هاري كين وكذلك هندرسون، الذي ينوبه في ارتداء شارة القيادة، محل شك قبل لقاء الفريق ضد البرازيل غدا السبت، بعد أن تدربا بعيدا عن المجموعة الرئيسية في سانت جورج بارك.

وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الثنائي خضع لتدريب منفرد مرة أخرى، حيث يسعى كين للتعافي من إصابة تعرض لها في كاحل القادم خلال فوز فريقه بايرن ميونيخ 5 / 2 على دارمشتات ببطولة الدوري الألماني (بوندسليجا)، يوم الأحد الماضي.

وعمل ساوثجيت مع قائمة منتخب إنجلترا، المكونة من 23 لاعبا، قبل السفر إلى لندن، بعد استبعاد بوكايو ساكا من الفريق بداعي الإصابة.

وأبلغ ساكا مسؤولي الفريق بإصابته، ليعود إلى فريقه أرسنال الإنجليزي أمس الخميس، في ظل عدم تمكنه من المشاركة في التدريبات.