أحداث وقعت في الثالث عشر من رمضان

شهد اليوم الثالث عشر من رمضان العديد من الاحداث والوقائع والتي تنوعت ما بين الاحداث الاسلامية ورحيل بعض الشخصيات القيادية البارزة التي لها عظيم الاثر على مدار التاريخ.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي اهم الاحداث التي وقعت في الثالث عشر من رمضان:

وفاة محمد علي

شهد اليوم الثالث عشر من رمضان عام ١٢٦٥ هجريا وفاة محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة،وأحد الشخصيات البارزة في التاريخ المصري والعربي في العصر الحديث، سعى لبناء إمبراطورية مصرية كبرى، فاهتم بالتعليم والصناعة والجيش والبحرية والزراعة، غير أن آماله التوسعية دفعت الأوروبيين إلى تقويض حلم دولته الكبرى.

الحرب العالمية الاولى

شهد اليوم الثالث عشر من رمضان عام ١٣٣٢ هجريا ذكرى الحرب العالمية الأولى التي شارك فيها ثلاثون دولة، واستمرت أربع سنوات ونصف السنة،انقسم فيها العالم إلى معسكرين متحاربين الأول بزعامة ألمانيا والنمسا والمجر والدولة العثمانية، والثاني بزعامة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وفاة صلاح سالم

كما شهد الثالث عشر من رمضان وفاة صلاح سالم عام ١٣٨١ هجريا وهو أحد أعضاء حركة الضباط الأحرار التي قامت بثورة 23 يوليو بمصر،كان عضوا في اللجنة التنفيذية لتنظيم الضباط الأحرار، كان أول أعضاء مجلس قيادة الثورة.

وفاة الرئيس الفلسطيني

وقد توفي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في الثالث عشر من رمضان عام ١٤٢٥ هجريا،وكانت صحته قد تدهورت ونقل إلى فرنسا، إلا أن الأطباء الفرنسيين لم يتمكنوا من تحديد سبب تدهور صحته، وهو ما رجح فرضية تسميمه، وقد تم إعلان وفاته رسميا يوم الخميس ١١ نوفمبر عام 2004م.

ميلاد السلطان العثماني

وقد شهد اليوم الثالث عشر من رمضان عام ١١٩٩ هجريا ميلاد السلطان العثماني محمود الثاني، أحد سلاطين الدولة العثمانية النظام.

وصدرت في عهده التنظيمات العثمانية التي كانت خطوة على طريق الإصلاح، وقضى على فرقة الانكشارية التي كانت في أخريات عهدها من معوقات التقدم.

ثورة أهالي قرطبة

قام أهالي قرطبة في الثالث عشر من رمضان عام ٢٠٢ هجريا بثورة عارمة ضد الأمير "الحكم بن هشام"عرفت بثورة "أهل الربض" كادت أن تزعزع الملك، وقد قابل الحكم هذه الثورة ببطش شديد،ندم عليه عند موته سنة 206هـ ندما شديدا.