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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مواقيت الصلاة في اليوم الثالث عشر من رمضان

الصلاة
الصلاة

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر مواقيت الصلاة اليوم السبت في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان الكريم، حيث يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية.

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أدعية اليوم الثالث عشر من شهر رمضان الكريم

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سياح مرسى علم يشاركون العاملين بالفنادق إفطار رمضان


وجاءت مواقيت الصلاة كالآتي:
مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:28  ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:09 
موعد صلاة العشاء  7:26
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:32 ص
موعد صلاة الظهر 12:07
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:32 م. 
الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:24
موعد صلاة الظهر 11:58 م
موعد  صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:22 
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:27  ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:16


مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:18
وقت صلاة الظهر 11:50
موعد صلاة  العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:57 م
وقت صلاة العشاء 7:12 م.

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