مواقيت الصلاة في اليوم الثالث عشر من رمضان

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر مواقيت الصلاة اليوم السبت في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان الكريم، حيث يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية.



وجاءت مواقيت الصلاة كالآتي:

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:28 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:09

موعد صلاة العشاء 7:26

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:32 ص

موعد صلاة الظهر 12:07

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:32 م.

الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:24

موعد صلاة الظهر 11:58 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء 7:22

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:27 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:16



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:18

وقت صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:57 م

وقت صلاة العشاء 7:12 م.