أدعية اليوم الثالث عشر من شهر رمضان الكريم .. يعد الدعاء من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عز وجل، ولاسيما خلال شهر رمضان الكريم، إذْ يستحب فيه قراءة الأدعية والتضرع إلى الله عز وجل، فهو من أفضل العبادات التي ذكرها الله في كتابه العزيز وحثنا عليها.



ويبحث العديد من المواطنين، عبر محرك البحث "جوجل"، عن أدعية اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، ترصدها "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

اللهم إني أسألك رحمتك التي وسعت كل شيء، فارحمني يارب العالمين

اللهم وفقني لصيام شهر رمضان الكريم وقيامه، واجعلني من عتقائك فيه من النار

اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

اللهم إني اسألك الجنة وكل ما يقرب إليها من قول او عمل ، وأعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم اجعلني من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب.

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه

اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلّا أنت الملك الحقّ المبين.